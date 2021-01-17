وكيل البرلمان: أغلب لجان النواب لديها ملاحظات على أداء الحكومة

وكيل البرلمان: أغلب لجان النواب لديها ملاحظات على أداء الحكومة
الأحد 17/يناير/2021 - 10:16 م
كـسـاب أحـمـد
قال احمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب اطلع على التقرير الخاص ببرنامج الحكومة "مصر تنطلق "، واغلب روسا اللجان الحالين في البرلمان الجديد، كانوا موجودين في الفصل السابق، وملمين بالقضية من الاساس".
وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن أغلب اللجان لديها ملاحظات على أداء الحكومة، قائلا: "غدًا سيكون هناك تعقيب من السادة النواب على بيان الحكومة.. ولم يتم حصر الملاحظات بصورة كاملة لكن سيتم منح الوقت للنواب الذين تقدموا بطلب الكلمة".
وحول سلطات البرلمان في محاسبة أعضاء الحكومة وإمكانية سحب الثقة من أحد الوزراء، قال: "سحب الثقة في القانون لابد أن يكون ناتج عن استجواب، لكن يمكن في الغد إحالة الدراسات والملاحظات للجان النوعية لاجراء تقرير عنها ".
وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن أغلب اللجان لديها ملاحظات على أداء الحكومة، قائلا: "غدًا سيكون هناك تعقيب من السادة النواب على بيان الحكومة.. ولم يتم حصر الملاحظات بصورة كاملة لكن سيتم منح الوقت للنواب الذين تقدموا بطلب الكلمة".
وحول سلطات البرلمان في محاسبة أعضاء الحكومة وإمكانية سحب الثقة من أحد الوزراء، قال: "سحب الثقة في القانون لابد أن يكون ناتج عن استجواب، لكن يمكن في الغد إحالة الدراسات والملاحظات للجان النوعية لاجراء تقرير عنها ".