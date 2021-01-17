وكيل البرلمان: أغلب لجان النواب لديها ملاحظات على أداء الحكومة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال احمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب اطلع على التقرير الخاص ببرنامج الحكومة "مصر تنطلق "، واغلب روسا اللجان الحالين في البرلمان الجديد، كانوا موجودين في الفصل السابق، وملمين بالقضية من الاساس".

وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن أغلب اللجان لديها ملاحظات على أداء الحكومة، قائلا: "غدًا سيكون هناك تعقيب من السادة النواب على بيان الحكومة.. ولم يتم حصر الملاحظات بصورة كاملة لكن سيتم منح الوقت للنواب الذين تقدموا بطلب الكلمة".

وحول سلطات البرلمان في محاسبة أعضاء الحكومة وإمكانية سحب الثقة من أحد الوزراء، قال: "سحب الثقة في القانون لابد أن يكون ناتج عن استجواب، لكن يمكن في الغد إحالة الدراسات والملاحظات للجان النوعية لاجراء تقرير عنها ".

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