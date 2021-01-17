عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

باتت صفقة انتقال أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأوليمبي ونادي إنبي إلى النادي الزمالك مهددة بالفشل في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة، ليسير على نهج نجوم الفراعنة مثل محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومحمد النني.





وأعلن مسئولو النادي الزمالك في وقت سابق الاقتراب من حسم صفقة أسامة جلال مدافع فريق إنبي بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، واشترط مسئولي النادي البترولي الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه للموافقة على انتقال اللاعب للزمالك، وكانت هناك محاولات من جانب إدارة القلعة البيضاء لتخفيض المقابل المالي.





وأكدت تقارير صحفية أن أسامة جلال ينتظر وصول عرضًا رسميًا من أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة الحالية، بعدما تواصل معه مسئولي النادي الأوروبي مؤخرًا للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الحالي.





وأبلغ المدافع الشاب مسئولي نادي إنبي برغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي في الفترة المقبلة، حال وصول عرض مناسب للتعاقد معه في الشتاء الحالي، مشددا على أنه حال عدم وصول أي عروض احترافية له في الوقت الحالي، سوف يوقع عقود انتقاله إلى النادي الزمالك بشكل رسمي حال اتفاق الطرفين.





ومن المنتظر أن يحسم أسامة جلال مصيره بشكل نهائي في الأيام المقبلة سواء بالاحتراف الأوروبي أو الانتقال إلى النادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.