مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني

الأحد 17/يناير/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
وقع اليوم مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة، برتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيًا أمام محاكم مجلس الدولة عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.

ووقع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة الامين العام وعن بنك مصر، محمد محمود أحمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من السادة مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات بنك مصر.

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن البرتوكول يأتي انطلاقًا مع خطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيًا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى تيسير عملية الدفع على المتقاضين وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيًا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا من استخدام النقد.
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني
مجلس الدولة وبنك مصر يوقعان بروتوكول لتفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني

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