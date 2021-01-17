"برافو منة".. أحمد زاهر يشجع ابنته لدورها في مسلسل "لؤلؤ"

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شارك الفنان أحمد زاهر صورة جمعته بابنته ملك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



ووجه لها رسالة قائلا: "طارق ومنه مسلسل_لؤلؤ والله يا بنتي انا كأحمد معترف بيكي برافو منه".



مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى