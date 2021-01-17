نشأت الديهي: السجون المصرية لا تشهد وقائع إذلال كما يحدث بغوانتانامو وأبو غريب

الأحد 17/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قطاع السجون نظم جولة تفقدية لأعضاء المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام دولية ومحلية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن ما يجري في سجون مصر بناءً على زيارة سابقة له للسجون معاملة تليق بحقوق الإنسان وباحترام آدمية الناس، منوهًا بانه سأل أحد المسئولين بالسجون عن وضع السجين السياسي فقال له في السجن لا يوجد معتقل ولا سجين سياسي ولا إخواني وإنما هو مواطن نزيل يقضي عقوبة بهذا المكان وفقًا للقانون ويتم التعامل معه كإنسان.

وتابع، أن مستشفى طرة يوجد بها وحدة عناية مركزة تضاهي الموجودة بأفضل المستشفيات في مصر، منوهًا بأن النائب مصطفى بكري أكد له أن هناك تطوير جذري في السجون لم يشهده حينما كان سجين.

وأكد أن السجون المصرية لم تشهد وقائع إذلال للإنسان كما جرى في سجون غوانتانامو وأبو غريب، وفي سجون إيطاليا، مشددًا على أننا نتعرض لابتزاز من قبل منظمات حقوقية عميلة، لكننا لا نجيد الدفاع عن أنفسنا، ولا يوجد لدينا ما نخاف منه ومفيش على راسنا بطحة، موجهًا الشكر لقطاع السجون.

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