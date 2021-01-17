نشأت الديهي: مشروع القطار الكهربائي ضروري وتأخرنا في تنفيذه

الأحد 17/يناير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موضوع القطار الكهربائي أثار لغط كبير خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أن السؤال والتساؤل والبحث عن ما خفي من معلومات ظاهرة صحية جدًا، ولكن التشكيك والرفض المسبق لأي شيء تقوم به الدولة المصرية أمر مرفوض.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه لا يوجد مشروع أنجزته الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن ولم يهيل الإخوان عليه التراب، مؤكدًا أن الإخوان هم العدو الحقيقي للدولة المصرية.

وتابع، أن المشروع ينطلق من العين السخنة جنوب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مرورًا بالعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة وبرج العرب وصولًا للعلمين، وهو يربط البحر الأحمر في خليج السويس والبحر المتوسط في العلمين، مؤكدًا أن هذا المشروع ضروري ويهدف للحفاظ على أهمية مصر كدولة ممر للتجارة الدولية من القارة الاوروبية للقارة الإفريقية وصولًا لجنوب إفريقيا، وتأخرنا في تنفيذه.

وتابع، أن الخطة تستهدف انتقال القطار الكهربائي فائق السرعة من العين السخنة للغردقة وبرنيس ومن الإسكندرية لأسوان ثم وادي حلفة في السودان، ومن مطروح لبني غازي في ليبيا، ثم فيما بعد ربط جميع الموانئ المصرية بوادي حلفة في السودان، بما يساهم في ربط شمال إفريقيا عن طريق بني غازي، وجنوب إفريقيا بالكامل عن طريق وادي حلفة، مشددًا على أن مصر جزء من خطة كبيرة لربط التجارة العالمية بين القارة الإفريقية والأوروبية عبر خط القطار الكهربائي، مؤكدًا أن الهجوم على هذا المشروع يتم لحساب قوى أخرى.

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