"الباز" مطالبًا بمحاكمة اعتماد خورشيد: أكبر ملفقة وتسعى لتشويه جهاز المخابرات

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طالب الإعلامي محمد الباز،، بمحاكمة السيدة اعتماد خورشيد على ما روجته في كتبه من اكاذيب وأباطيل استهدفت بها تشويه جهاز المخابرات الوطني الشريف الذي سند الدولة المصرية ولايزال يسندها.



وأضاف الباز، في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،أن السيدة اعتماد خورشيد لها كتابين بعنوان " اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر، واعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صفوت الشريف.، منوها إلى أنه يمكن اعتبار هذين الكتابين أكبر كتابين للنميمة السياسية في العالم، ويشكلان جريمة كاملة لما بهما من اكاذيب.



وتابع أن اعتماد خورشيد كتبت في كتابها الاول اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر،. أكاذيب تتناقض كاملة مع ما ذكرته في تحقيقات قضية انحراف المخابرات.



ونوه إلى ان اعتماد خورشيد ذكرت في كتابها ان صلاح نصر اجبر زوجها احمد خورشيد على تطليقها، ولكن في التحقيقات قالت إنها هي من طلبت الطلاق من احمد خورشيد لانه يخونها.



وواصل ان اعتماد خورشيد هي من سعت لنسج خيوطها حول صلاح نصر، وتم ذلك من خلال ابن أخي المشير عبد الحكيم عامر، عندما لجأت له لإنها أوراق بيع معمل تصوير تمتلكه.



واستطرد ان الخلاصة في هذه القضية ان اعتماد خورشيد لو كانا لها حق فيما تقوله، فإنه في النهاية واحدة من انحرافات شخصية لصلاح نصر، وليس انحراف جهاز المخابرات. بالكامل كما يروج البعض،



وتابع الباز ان هذه القضية ليست قضية ماضي، ويعاد فتحها مرة اخرى لتشويه صورة مؤسسات الدولة