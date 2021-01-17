مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

الأحد 17/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن الويلزي جاريث بيل لا يعيش أفضل لحظاته مع فريق توتنهام الإنجليزي وذلك في ظل الإصابات التي يعاني منها بالإضافة الى عدم مشاركته كثيراً مع الفريق الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن بيل انتقل إلى توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي ولكن النجم الويلزي لم يظهر في الموسم الحالي سوى في 12 مباراة في جميع البطولات.

وأكدت التقارير الصحفية أن المدير الفني البرتغالي يأمل أن يستعيد جاريث بيل أفضل نسخة منه حتى نهاية الموسم الحالي من أجل إقناع ناديه بالتعاقد معه بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن مورينيو قال لبيل أثناء تدريبات الفريق:" هل تريد البقاء هنا أم الذهاب إلى ريال مدريد وعدم لعب كرة القدم".

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