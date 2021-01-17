زراعة الفيوم: لجنة لمتابعة الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية بمركز ابشواي

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت لجنة اليوم الأحد، من إدارة المكافحة بالمديرية لمتابعة الزراعات الشتوية والنباتات الطبية والعطرية بمركز ابشواي لفحصها ومتابعة الحالة العامة للنباتات بمركز ابشواي بحضور الدكتوره ايمان عبد التواب باحث بمعهد بحوث امراض النباتات والمهندس ربيع محفوظ مسئول مكافحة حقلية بإدارة المكافحة بالمديرية والمهندس عبد الباقي يونس رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بمركز ابشواي.



حيث تم فحص ومتابعة النباتات الطبية والعطرية بناحية ابو جنشو حوض شادي عند المزارعين مصطفى محمد عيد مساحة ١٢ قيراط منزرعة يانسون، وشعبان يوسف الليموني، مساحة ١٨ قيراط منزرعة اقحوان ؛ مساحة ٩ قيراط منزرعة نعناع ؛ مساحة ٥ قيراط منزرعة يانسون ؛ مساحة ١.١٢ فدان منزرعة بردقوش حوض نجم الدين عند المزارع محمد عبدالحميد سيف، مساحة ١٢ قيراط منزرعة شمر ناحية قصر بياض حوض الواسطة عند المزارع محمود طه متولي، مساحة ١.١٢ فدان منزرعة اقحوان.



وايضا تم المرور على الزراعات الشتوية ناحية قصر بياض حوض الواسطة عند المزاعين ممدوح محمود علي مساحة ١٠ قيراط منزرعة فول بلدي محمد ذكي زيدان مساحة ١٤ قيراط منزرعة فول بلدي ناحية ابو جنشوا حوض نجم الدين عند المزارعين محمد عبد الحميد سيف مساحة ١ فدان منزرعة فول بلدي- شعبان يوسف الليموني مساحة ٦ قيراط منزرعة بصل لإنتاج التقاوي.



حيث تم أخذ بعض العينات النباتية لفحصها وتم التنبيه على المزارعين بضرورة اتباع التوصيات الفنية لكل محصول من بداية الزراعة وحتى الحصاد والمرور اليومي على الحقول لإكتشاف أي إصابة جديدة والاهتمام بعملية الري بعد السدة الشتوية مع عدم التغريق او التعطيش.

