عبد الحفيظ: هدف أيمن أشرف صحيح.. وأين الحكام الدوليون من إدارة مباريات الأهلي؟

الأحد 17/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق كان قادرًا على حسم مواجهة البنك والفوز بها، لكن التوفيق غاب عن اللاعبين، مشيرًا إلى أن هدف أيمن أشرف الذي ألغاه حكم اللقاء صحيح.

 

وأضاف أن هناك بعض الأمور لا يريد التحدث فيها، مشيرًا إلى أن الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطولة الدوري المصري، وبطل دوري أبطال إفريقيا، وصاحب أكبر شعبية في مصر وإفريقيا والعالم العربي، لم يأت إليه سوى حكمين دوليين فقط خلال السبع جولات الماضية في بطولة الدوري.

 

ووجه عبد الحفيظ استفسارًا إلى وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، عن سبب ابتعاد الحكام الدوليين عن إدارة مباريات النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي شخص داخل المنظومة الرياضية، لكنه يوجه سؤالًا مباشرًا إلى المسئول عن تعيين حكام الدوري المصري، مشيرًا إلى أن وجود حكام من أصحاب الشارة الدولية تقليد متبع عالميًّا للفرق الكبرى التي تخوض مباريات قوية، في المسابقات المحلية.

 

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم المتابعة لدوري الدرجة الثانية، وهناك حكام دوليون يحكمون في المباريات، ولكن في مواجهات الأهلي الأخيرة لا يوجد فيها حكام من أصحاب الشارة الدولية.

 

وقال إن هدف أيمن أشرف الذي سجله في شباك البنك الأهلي صحيح، خاصة أن مدافع الفريق المنافس لم يرتق للأعلى، بينما قام أيمن أشرف بالارتقاء ولعبها برأسه، وهو وضع تشريحي سليم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سبق وتكرر كثيرًا في أكثر من مباراة لفرق أخرى سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

 

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن المباراة كانت جيدة، واللاعبين لم يقصروا، وفيها دروس كثيرة للاعبين، والجهاز الفني.

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