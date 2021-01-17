الصحة: إتخذنا كافة التدابير اللازمة لتأمين المنتخبات المشاركة في بطولة كرة اليد

الأحد 17/يناير/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنهم إتخذوا كافة الآليات اللازمة لتأمين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد في ظل جائحة كورونا، موضحا أن كل الفرق المشاركة في البطولة اجرت المسحات.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هناك حالات ثبت إيجابيتها بعد وصولها مصر بأيام قليلة وهذا يعني أنهم كانوا في فترة الحضانة والتي تصل إلى 14 يوم، وعلى الفور تم تقييم حالتهم وإجراء الفحوصات اللازمة، وجميعهم حالات بسيطة.

وأوضح أنه يوجد حالتين تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، لافتا إلى أنه يوجد غرف عزل في الفنادي التي يقيم بها المنتخبات، وأي حالة مشتبه في إصابتها تعزل وتحول للمستشفيى لإجراء الفحوصات.

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