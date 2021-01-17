أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم كل ما باستطاعته في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي رغم خروج المباراة على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم نقصر في المباراة، ولم يتصدى محمد الشناوي لأي كرة ولا يوجد أي خطورة على مرمانا طوال اللقاء".

وتابع :"قمنا بالضغط على المنافس مبكرًا من أجل التسجيل ولكن لم يحالفنا التوفيق في الفرص التي سنحت لنا في اللقاء".

وواصل :"لم يكن يومنا في المباراة، واللعب كان في وسط ملعب المنافس وضغطنا على البنك وسنحت لنا أكثر من فرصة محققة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وزاد :"المنافس نجح في الخروج من المباراة بشباك نظيفة، رغم كثرة الفرص التي أتيحت لنا، وأنا كمدرب أحترم قرارت الحكام ولا أركز عليها".

وأشار :"تمركز الحكم لحظة الهدف الذي سجلناها كان جيدا ومن المفترض انه شاهد اللعبة بشكل ميد ولكنه عاد إلى تقنية الفار وقام بإلغاء الهدف بكل أسف".

وأوضح :"من المفترض أن الكرة سليمة والهدف صحيح، والتمركز للحكم في هذه اللعبة كان سليما وصحيحا ورأى الكرة بشكل جيد ومن الممكن أن القرارات في صالحنا، ولا أحب الكثير عن الحكام".

وأردف :"تسيدنا للقاء منذ البداية وحتى النهاية، لكن هذا لم يكن كافيا لأننا لم ننجح في تسجيل أي هدف، مشيرا إلى أن الكرات العرضية لم تكن بالقدر الكافي من الدقة، وهذا بسبب الاستعجال الناتج عن الضغط الوقع على اللاعبين".

وأشار :"أهردانا فرص كثيرة سواء لوالتر بواليا أو بدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي، في المُجمل نحن لم نكن في ويمنا ولا ألوم على التحكيم فقط، وأيي فريق البنك وأحمرتم طريقة لعبهم".

وفسر :"قمت بإشراك وليد سليمان في مركز المهاجم الثالث لأنه سجل في المباريات الماضية، ومن حقه يحصل على فرصة اللعب أساسيا في مباراة اليوم، ولكن للأسف خرج من الملعب مصابا".

وأوضح :"سألته قبل انطلاق المباراة وأكد لي بأنه قادر على استكمال المباراة وعندما شعر بآلم خرج من اللقاء ولم يتمكن من استكماله".

وحول تراجع مؤشر الفريق قال :"لست قلقا طالما أننا نخلق الكثير من الفرص، وسأكون قلقا لو لم أصل للمرمى كثيرا".

وعن الضغوط الملقاه على والتر بواليا بسبب عدم إحرازه للأهداف قال :"هذه هي كرة القدم، هو حاول أن يسجل في مباراة اليوم لكن للأسف لم يسجل".