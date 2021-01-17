أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي

قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم كل ما باستطاعته في مباراة اليوم أمام البنك الأهلي رغم خروج المباراة على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.

 

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم نقصر في المباراة، ولم يتصدى محمد الشناوي لأي كرة ولا يوجد أي خطورة على مرمانا طوال اللقاء".

 

وتابع :"قمنا بالضغط على المنافس مبكرًا من أجل التسجيل ولكن لم يحالفنا التوفيق في الفرص التي سنحت لنا في اللقاء".

 

وواصل :"لم يكن يومنا في المباراة، واللعب كان في وسط ملعب المنافس وضغطنا على البنك وسنحت لنا أكثر من فرصة محققة ولكن لم يحالفنا التوفيق".

 

وزاد :"المنافس نجح في الخروج من المباراة بشباك نظيفة، رغم كثرة الفرص التي أتيحت لنا، وأنا كمدرب أحترم قرارت الحكام ولا أركز عليها".

 

وأشار :"تمركز الحكم لحظة الهدف الذي سجلناها كان جيدا ومن المفترض انه شاهد اللعبة بشكل ميد ولكنه عاد إلى تقنية الفار وقام بإلغاء الهدف بكل أسف".

 

وأوضح :"من المفترض أن الكرة سليمة والهدف صحيح، والتمركز للحكم في هذه اللعبة كان سليما وصحيحا ورأى الكرة بشكل جيد ومن الممكن أن القرارات في صالحنا، ولا أحب الكثير عن الحكام".

 

وأردف :"تسيدنا للقاء منذ البداية وحتى النهاية، لكن هذا لم يكن كافيا لأننا لم ننجح في تسجيل أي هدف، مشيرا إلى أن الكرات العرضية لم تكن بالقدر الكافي من الدقة، وهذا بسبب الاستعجال الناتج عن الضغط الوقع على اللاعبين".

 

وأشار :"أهردانا فرص كثيرة سواء لوالتر بواليا أو بدر بانون وأليو ديانج وحمدي فتحي، في المُجمل نحن لم نكن في ويمنا ولا ألوم على التحكيم فقط، وأيي فريق البنك وأحمرتم طريقة لعبهم".

 

وفسر :"قمت بإشراك وليد سليمان في مركز المهاجم الثالث لأنه سجل في المباريات الماضية، ومن حقه يحصل على فرصة اللعب أساسيا في مباراة اليوم، ولكن للأسف خرج من الملعب مصابا".

 

وأوضح :"سألته قبل انطلاق المباراة وأكد لي بأنه قادر على استكمال المباراة وعندما شعر بآلم خرج من اللقاء ولم يتمكن من استكماله".

 

وحول تراجع مؤشر الفريق قال :"لست قلقا طالما أننا نخلق الكثير من الفرص، وسأكون قلقا لو لم أصل للمرمى كثيرا".

 

وعن الضغوط الملقاه على والتر بواليا بسبب عدم إحرازه للأهداف قال :"هذه هي كرة القدم، هو حاول أن يسجل في مباراة اليوم لكن للأسف لم يسجل".

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

منذ نصف ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ نصف ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

منذ ربع ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

08:01 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»