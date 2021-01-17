"بثعبان على ظهرها".. سمية الخشاب تثير الجدل عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة سمية الخشاب، فيديو لها من الإمارات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "الخشاب" في الفيديو وهي تحمل ثعبان ضخم على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "انا مش خايفة منه بس هو تقيل"



وتشارك الفنانة سمية الخشاب في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان شيرين رضا وباسم سمرة وسيد رجب ورياض الخولي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.