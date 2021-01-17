أستاذ تخطيط: القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية

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قال أحمد صلاح، أستاذ تخطيط عمراني بجامعة عين شمس، إن مشروع القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بعد وجود القطار السريع لن يكون هناك مدنًا بلا سكان لا سيما المدن الجديدة.



وأوضح أحمد صلاح، أستاذ تخطيط عمراني بجامعة عين شمس، أن النقل الجماعي وانتشاره من شأنه أن يبث الطمأنينة بين المواطنين عند التنقل.



وأوضح أن القطار السريع سيكون عنصر جذب للاستثمار والتنمية، ويكون نواة للانتشار السكاني الذي ننادي به منذ 50 عامًا ويخفف العبء عن الوادي والدلتا.

