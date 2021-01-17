مسلسل "ضربة معلم" تريند جوجل بعد عرض الحلقة الـ 40

الأحد 17/يناير/2021 - 08:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر اسم مسلسل "ضربة معلم" تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 40 ضمن أحداث المسلسل التي شهدت العديد من المفاجآت.

في سياق متصل، انتهى النجم محمد رجب من تصوير مسلسله الجديد "ضربة معلم" الذى يذاع حاليًا على قناة "سى بى سى" ومن إخراج إسماعيل فاروق، وقد احتفل فريق العمل داخل أحد استوديوهات شبرامنت بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.

وتصدرت معظم حلقات المسلسل محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

حيث يعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل "ضربة معلم" تريند جوجل بعد عرض الحلقة الـ 40
مسلسل "ضربة معلم" تريند جوجل بعد عرض الحلقة الـ 40

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل ضربة معلم محمد رجب

أخبار تهمك

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

في بيان رسمي.. الزمالك يشكر إدارة ملعب بتروسبورت

منذ ساعة و 25 دقيقة

تأجيل مباراة الإتحاد السكندري وإنبى بسبب كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس

منذ أقل من نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام البنك الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "ضربة معلم"

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل ضربة معلم يتصدر مؤشرات البحث على جوجل

تعرف على مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

ضربة معلم الحلقة 27.. مسلسل ضربة معلم يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الجديدة

مسلسل ضربة معلم 35.. تفاصيل الحلقة الجديدة وموعد الإعادة

مسلسل "ضربة معلم" يتصدر تريند "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ 35

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

08:01 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

06:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»