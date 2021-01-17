عاجل.. وليد سليمان يقلق جمهور الأهلي قبل المونديال

الأحد 17/يناير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
إشتكى الدولي وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من آلام العضلة الخلفية قبل إنطلاق مباراة المارد الأحمر أمام البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وعلى الرغم من تمسك اللاعب بالمشاركة أساسياً بعد أن تخلص من الامه وهو ما وافق عليه موسيماني عاودت الإصابة اللاعب مرة أخرى ليخرج من المباراة ويحل بدلاً منه والتر بوالياً.


ويخشى جمهور الأهلي أن تكون الإصابة قوية وتبعد اللاعب عن مونديال الاندية المقرر له بداية في إنتظار خضوع اللاعب للاشعة من أجل تحديد مده غيابه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

والتر ستاد المكس بطولة الدوري المصري الممتاز النادى الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 18 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

وليد سليمان يرفض الخروج من تشكيل الأهلي أمام البنك رغم شكواه من العضلة الخلفية

منذ ساعة

عاجل- إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والبنك

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ساعتين

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجونة يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

بعد انتقاله للأهلي.. ماذا فعل والتر بواليا أمام كبار الدوري المصري؟

إصابة نجم الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بـ 3 صفقات في الميركاتو الشتوي

مفاجأة موسيماني في مباراة الأهلي والبنك

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

04:59 م

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»