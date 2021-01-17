سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 17/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أعلن أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول المنتظرة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة اليوم كالآتي:

 

حراسة المرمى: دي خيا

 

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - لوك شاو - ليندلوف.

 

خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرناندز - بوجبا.

 

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - مارسيال

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