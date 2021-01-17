نجم الزمالك يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في مارس

الأحد 17/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

اقترب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال شهر مارس المقبل.

 

إنضمام إمام عاشور لمعسكر منتخب مصر

 

ومن المقرر أن يقام معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في شهر مارس المقبل حيث يتخلله مباراتا الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

 

من جانبه أظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إعجابه الكبير بالمستوى الذى يقدمه إمام عاشور مع الزمالك في المباريات الأخيرة بالدوري المصري.

 

وأكد حسام البدري لجهازه المعاون أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فى "فورمة" جيدة واستمراره بهذا المستوى سيكون له دور مع الفراعنة.

 

وأوضح البدري لمعاونيه أن إمام عاشور سيكون ضمن معسكر المنتخب في مارس إذا ما استمر بمستواه الحالى مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الدوري المصري.

 

وفي سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة الجونة مساء الثلاثاء المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

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