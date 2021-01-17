نجم الزمالك يقترب من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في مارس
اقترب إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الانضمام لمعسكر منتخب مصر بقيادة حسام البدري خلال شهر مارس المقبل.
إنضمام
إمام عاشور لمعسكر منتخب مصر
ومن
المقرر أن يقام معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في شهر
مارس المقبل حيث يتخلله مباراتا الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الخامسة
والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا 2022.
من جانبه
أظهر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر إعجابه الكبير بالمستوى الذى يقدمه إمام
عاشور مع الزمالك في المباريات الأخيرة بالدوري المصري.
وأكد
حسام البدري لجهازه المعاون أن إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك
فى "فورمة" جيدة واستمراره بهذا المستوى سيكون له دور مع الفراعنة.
وأوضح
البدري لمعاونيه أن إمام عاشور سيكون ضمن معسكر المنتخب في مارس إذا ما استمر بمستواه
الحالى مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الدوري المصري.
وفي
سياق آخر يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة الجونة مساء الثلاثاء
المقبل ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.