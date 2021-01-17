الشرطة الألمانية تترصد الحفلات التي تنتهك الإجراءات الاحترازية

يزيد معدل استدعاء الشرطة في ألمانيا للإخطار عن حفلات غير مشروعة تنتهك قواعد التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وشهدت العاصمة برلين وكذلك هامبورغ عمليتين للشرطة على خلفية ذلك مطلع الأسبوع الجاري، بحسب بياناتاليوم الأحد.

وفضت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين حفل زفاف كان يضم 60 شخصا وسط العاصمة بسبب انتهاكات لقواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إنه تم إبلاغ الشرطة عن الحفل والتجمع داخل شقة مساء السبت من قبل متصل.

وصرح المتحدث: "ناشدنا الناس الذهاب إلى شققهم"، مضيفا أنه تم تسجيل جميع البيانات الشخصية وكذلك 56 انتهاكا ضد إجراءات الوقاية من عدوى كورونا.

كما فضت الشرطة في هامبورغ شمالي ألمانيا حفلا أيضا يضم أكثر من 30 شخصا استمر لمدة يومين، بحسب أحد الضيوف.

وصرح متحدث باسم الشرطة في هامبورغ بأن المارة أبلغوا عن التجمع في وقت متأخر يوم السبت.