إطلاق مشروع لدعم رائدات الأعمال في مكافحة التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا بالأردن

الأحد 17/يناير/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر

بدأ ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني بتنفيذ مشروع "دعم رائدات الأعمال في مكافحة التأثير الاقتصادي لكوفيد 19" من خلال التوعية والتثقيف حول الفرص القانونية والاقتصادية والمالية، بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية والسفارة الكندية في الأردن.

واوضح الملتقى في بيان صحفي اليوم الاحد، ان المشروع يهدف إلى بناء قدرات رائدات الأعمال، وخاصة صاحبات الأعمال المنزلية الصغيرة، لتمكينهن من الوصول إلى الفرص المالية والأموال المتاحة لدعم المشاريع والشركات المتضررة من خلال زيادة الوعي القانوني والاقتصادي والمالي لدى رائدات الأعمال وبناء قدراتهن التي تمكنهن من إدارة مشاريعهن والحصول على التمويل المتاح من المؤسسات المانحة لأعمالهن.

وعقد الملتقى 10جلسات توعية قانونية ومالية واقتصادية افتراضية عبر الإنترنت حول السياسات والإجراءات والتمويل والتسويق والعقود إضافة للإدارة المالية والموارد البشرية وكيفية التأقلم مع تأثير جائحة الكورونا على مشاريعهن. ويستضيف الملتقى مسؤولين وخبراء من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويعمل على تطوير ونشر مواد تعليمية وإرشادية لتقديم النصائح القانونية والمالية والأدوات والإرشادات لرائدات الأعمال. وتشمل نشاطات المشروع تقديم التدريب الفردي والجماعي من ناشطات مؤهلات ومعتمدات في مجال تطوير الأعمال.

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