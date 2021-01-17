مبروك لعشرة عمري وأخويا.. أحمد الشامي يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

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حرص الفنان أحمد الشامي بتهنئة صديقه الفنان نادر حمدي بمناسبة زفافه، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد الشامي صورة لصديقه الفنان نادر من حفل الزفاف وعلق قائلاً :"مبروك لعشرة عمري وأخويا ، ألف مبروك يا حبيبي وربنا يباركلكم يارب.



وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل امس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.



يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.



وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.