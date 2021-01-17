المنتخب السويسري يزور أهرامات الجيزة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبلت منطقة آثار الهرم مساء اليوم منتخب سويسرا لكرة اليد المشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.

حرص الفريق على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.

كما سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية مع مختلف المعالم الأثرية بالمنطقة، سواء الهرم الأكبر أو أبو الهول، أو البانوراما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر للصوت والضوء الاجراءات الاحترازيه

أخبار تهمك

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 5 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 17 ساعة

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المارد الأحمر

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ يوم

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

نائب الرئيس الصيني يزور منطقة الأهرامات بحضور وزيري الآثار والسياحة (صور)

"الاستماع لمديح الرسول وجامع محمد علي".. تفاصيل زيارة زوجة الرئيس الفرنسي للمناطق الأثرية في مصر

وزير الاقتصاد الألماني يزور منطقة الأهرامات (صور)

رئيس دولة ألبانيا يزور منطقة آثار الأهرامات وأبو الهول

منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم يزور أهرامات الجيزة

سيدة بوروندي الأولى تزور منطقة أهرامات الجيزة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

04:18 م

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

04:59 م

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

04:28 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»