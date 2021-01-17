المنتخب السويسري يزور أهرامات الجيزة

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استقبلت منطقة آثار الهرم مساء اليوم منتخب سويسرا لكرة اليد المشارك في النسخة ال ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري.



حرص الفريق على زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول والبانوراما، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد لأعضاء الفرق المشاركة وتلك الخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر.



كما سجلوا زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية مع مختلف المعالم الأثرية بالمنطقة، سواء الهرم الأكبر أو أبو الهول، أو البانوراما.

