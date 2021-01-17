ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

الأحد 17/يناير/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنَّ ريال مدريد الإسباني وافق على طلب تقدم به إنتر ميلان الإيطالي مؤخرًا بشأن نجم الملكي السابق المغربي أشرف حكيمي.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أنَّ حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وألمح الموقع الإيطالي أنَّ الأزمة الاقتصادية جعلت إنتر ميلان لا يمتلك أموالًا للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير الحالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأنَّ إنتر ميلان لن يتمكن أيضًا من تسديد الدفعة الأولى لريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي.

وأوضح الموقع الإيطالي أنَّ الدفعة تزيد قيمتها قليلًا عن 10 ملايين يورو وكانت تستحق في شهر ديسمبر الماضي.

وأكد الموقع الإيطالي أنَّ إنتر ميلان هادئ بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد على تأجيل القسط إلى 30 مارس المقبل.

وشدد الموقع الإيطالي أنَّه لا يوجد أي توتر بين الناديين، حيث إن مسئولي مدريد يدركون جيدًا ما سببته الأزمة الاقتصادية للأندية العالمية.

ونوه الموقع الإيطالي أنَّ إنتر ميلان لم يسدد رواتب اللاعبين أيضًا الخاصة بأشهر يوليو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر حتى الآن.

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