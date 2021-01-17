وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان

الأحد 17/يناير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات النهائية بالمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك للوقوف على جميع الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي خلال أسبوعين.

ورافق الوزيرة خلال جولتها اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والأستاذ محمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المجمع والثلاجات والمخازن المخصصة لحفظ الطعوم والأمصال والأدوية، والمستلزمات الطبية، حيث يشمل المركز 35 ثلاجة من ضمنهم ٢٧ ثلاجة تبريد بسعة ١١٠٠ متر مكعب مكعب، و٨ ثلاجات تجميد بسعة ٢٠٠ متر مكعب، وجميعها تم تحهيزها بجودة وكفاءة عالية، كما تفقدت المخازن والبالغ عددها ٣٠ مخزن بسعة ١٤٩٥٠ متر مكعب، مؤكدة أن المجمع يمثل أهمية بالغة للأمن الصحي للمريض المصري، وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والأمصال والطعوم للوزارة، حيث إن المجمع يعد صرحًا قوميًا يمثل نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

وأضاف أن الوزيرة أشادت بتجهيزات بالمجمع والتي تم الانتهاء بنسبة 98% مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة لسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء والمولدات، موضحة أن المجمع تم إنشاؤه على مساحة 10 آلاف و500 متر مربع، ويعد من ضمن الإنشاءات الجديدة المُدرجة بخطة وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن المجمع يعمل بنظام "Smart RF Id"، والذي يمكن من خلاله تحديد هوية جميع المحتويات وتتبع مراحل تخزينها، حتى توزيعها على المرضى بالمستشفيات، فضلاّ عن الاعتماد لأول مرة على إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في "الجرد الآلي" بمخازن وزارة الصحة والسكان، حيث تم تخصيص 2 "روبوت" لجرد المحتويات بالمخازن والثلاجات بالمجمع، وكذلك استخدام الرقم "التعريفي المميكن"، وميكنة جميع أنظمة إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى الربط بين المركز وغرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة والسكان عن طريق نظام مميكن، لضمان عملية المراقبة الدقيقة لجودة التخزين، مؤكدًا أن جميع أنظمة العمل بالمجمع تم إعدادها من قبل الكوادر البشرية بوزارة الصحة والسكان.
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان
وزيرة الصحة تتفقد المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان

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