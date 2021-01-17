محمد يوسف يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة المارد الأحمر

الأحد 17/يناير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل على ستاد المكس في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وفيما يلي تشكيل البنك الأهلي :- 

حراسة المرمى : محمود الزنفلي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم  - محمد دبش - محمد كوفي - محمد مجدي - عاصم صلاح

خط الوسط : محمد حامد - فالديميرا لاميار  "أستيرلا" - محمد بسيوني 

خط الهجوم : فادي فريد - أحمد علي.

البدلاء: - محمود قاعود - أحمد ياسر - بهاء مجدي - أحمد السعدني - أمير مدحت - حسام الصانع - محمد مثناني - أحمد إبراهيم ياسين - شادي رضوان.

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