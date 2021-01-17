77 قتيلًا حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:57 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر إلى 77 قتيلًا.

 

وتمكن رجال الانقاذ، من انتشال 68 جثمانًا من تحت أنقاض البيوت والمبانى المنهارة في مدينة "ماموجو"، و9 جثامين أخرى في مدينة (ماجيني)، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

 

وأوضحت السلطات الإندونيسية، أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقى بلدة ماجينى وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، ملحقة أضرارا بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المبانى.

 

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضحايا الزلزال زلزال اندونيسيا اندونيسيا

أخبار تهمك

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 6 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 25 دقيقة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 24 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب سومطرة الإندونيسية

عاجل.. زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

عاجل.. زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب شمال إندونيسيا

السعودية تطالب مواطنيها بأندونسيا بالحذر عقب الزلزال

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب سواحل أندونيسيا

زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر يضرب شرقي الصين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»