77 قتيلًا حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرًا وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر إلى 77 قتيلًا.

وتمكن رجال الانقاذ، من انتشال 68 جثمانًا من تحت أنقاض البيوت والمبانى المنهارة في مدينة "ماموجو"، و9 جثامين أخرى في مدينة (ماجيني)، وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وأوضحت السلطات الإندونيسية، أن قوة الزلزال بلغت 6.2 درجة على بعد 6 كيلومترات شمال شرقى بلدة ماجينى وعمق 10 كيلومترات تحت الأرض، ملحقة أضرارا بأكثر من 300 منزل وفندقين، وغيرها من المبانى.

وفي وقت سابق، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في جنوب جزيرة سومطرة وعلى عمق 15 كيلومترًا تحت سطح الأرض.