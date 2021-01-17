رئيس "النواب" يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب التجمع والعدل والنور

الأحد 17/يناير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.

وقال جبالي، إن حزب التجمع اختار النائب عاطف مغاوري مُمثلًا للهيئة البرلمانية، وأن حزب العدل أخطره باختيار النائب عبد المنعم إمام مُمثلًا للهيئة البرلمانية تحت القبة.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حزب النور أخطره باختيار النائب أحمد خليل، مُمثلًا للحزب تحت قبة البرلمان.

وكان قد بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته الثانية المنعقدة، الآن؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

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حنفى الجبالى الهيئات البرلمانية المستشار حنفي الجبالي

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