رئيس "النواب" يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب التجمع والعدل والنور

أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، ممثلي الهيئات البرلمانية لـ 3 أحزاب سياسية ممثلة تحت قبة مجلس النواب، في ضوء إخطار رؤساء الأحزاب.





وقال جبالي، إن حزب التجمع اختار النائب عاطف مغاوري مُمثلًا للهيئة البرلمانية، وأن حزب العدل أخطره باختيار النائب عبد المنعم إمام مُمثلًا للهيئة البرلمانية تحت القبة.





وأضاف رئيس مجلس النواب، أن حزب النور أخطره باختيار النائب أحمد خليل، مُمثلًا للحزب تحت قبة البرلمان.



