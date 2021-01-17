ماليزيا تسجل 4029 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، تسجيل 4029 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد 155 ألفاً و95 حالة.

 

وبحسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية،  تم تسجيل 1873 حالة نشطة في البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 37 ألفاً و126 حالة.

 

وأكدت السلطات الصحية الماليزية، تعافى 2148 شخصاً من المرض، ليبلغ إجمالي المتعافين 117 ألفاً و375.

 

وأعلنت ماليزيا، تسجيل 8 حالات وفاة بسبب الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في البلاد 594 حالة وفاة.

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