طلب إحاطة بشأن عدم التزام بعض الجهات باستثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور

الأحد 17/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
تقدمت سناء السعيد، عضوة مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، وقرارات جلسة مجلس الوزراء رقم 134 لعام 2020، على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عن 12 سنة إجازة استثنائية من العمل وذلك بسبب وباء كورونا المستجد.

وأضافت "السعيد" في طلبها، اليوم الأحد، أن بعض جهات العمل غير ملتزمة بقرارات الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أن احتمالية انتقال العدوى من الأمهات للأبناء تزيد في ظل الانتشار السريع لفيروس الكورونا حول العالم في الأونة الأخيرة، مؤكدة خطورة نقل العدوي علي صحة الأطفال وخاصةً إذا كان موقع عمل الأم في الأماكن المزدحمة والمغلقة. 

كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفيروسات المُعدية تزيد خطورتها على المرأة أثناء الحمل وذلك لضعف مناعتها في ذلك الوقت، مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بإحاكم الرقابة على كافة جهات العمل والتأكد من تنفيذها لقرارات الحكومة وتطبيقها للإجراءات الاحترازية.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر مارس من العام الماضي، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في ذلك الوقت، فقد نصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وفي الكتاب الدوري الصادر من وزارة القوى العاملة في يونيو الماضي، استثنى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التي ترعى طفلًا أقل من اثنتي عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته.

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