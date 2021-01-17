محاضرة أخيرة من موسيماني قبل مواجهة البنك الأهلي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:17 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة قوية ضد البنك الأهلي، بالدوري العام.

وقرر موسيماني، عقد محاضرة أخيرة مع لاعبي الفريق خلال التواجد بمعسكر الفريق بالإسكندرية، قبل التوجه إلى ملعب المباراة.

وتأتي محاضرة موسيماني مع اللاعبين، من أجل تحديد بعض النقاط الفنية مع التأكيد على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وإعلان تشكيل اللقاء.

ويستضيف البنك الأهلي نظيره المارد الأحمر، في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد البنك الأهلي الصاعد حديثاً في المركز العاشر ومعه 7 نقاط.

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