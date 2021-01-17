رسميًا.. الوحدة الإماراتي يعلن التعاقد مع عمر خربين





أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده رسميًا مع المهاجم الدولي السوري عمر خربين لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما أنهى ارتباطه بنادي الهلال السعودي.





وكشف النادي الإماراتي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عاماً ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف.





‏وأضاف :"هذا وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير النادي".



