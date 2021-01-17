شروط قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين بالقوات المسلحة

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في ضوء تصديق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية، فهناك عدة شروط للقبول والانضمام.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شروط قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه بالقوات المسلحة.



١. أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2021.



٢. يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة في 172021، وألا يزيد الحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 172021.



٣. ألا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس الماجستير الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.



٤. لا بد أن يكون ووالدي وأجداد المرشح، مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.



٥. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.



٦. وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.



٧. يشترط للأطباء البشريين، أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام.



٨. اجتياز الاختبارات النفسية والاختبار الشخصى ( كشف الهيئة) بنجاح وفقًا لتقييم لجنة الاختبار.



٩. التقدم بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية.



١٠. الالتزام بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة.



١١. لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.



وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة (الماجستير الدكتوراة)، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2021.



جدير بالذكر أن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الاحتياط والمكلفين ) بكوبرى القبة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق122021، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (2) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 26177882 02).



