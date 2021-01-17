تونس: التصدي لمحاولات نهب أملاك عامة وخاصة في أحداث الشغب الأخيرة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:15 م
قوات تونسية
قوات تونسية
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن والحرس الوطني تصدت لمحاولات نهب أملاك عامة وخاصة في أحداث شغب بمناطق عدة بالبلاد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد شهدت ولاية قفصة جنوب تونس، إضرابًا عامًا شمل أغلب المرافق العمومية في الجهة للمطالبة بمشروعات للتنمية وبفرص عمل للعاطلين.

 

وكانت المؤسسات العمومية والإدارية بشكل خاص، أغلقت أبوابها منذ الصباح، فيما تجمع عمال مضربون من عدة قطاعات ومعطلون وممثلون عن منظمات من المجتمع المدني في مقر الاتحاد الجهوي للشغل في قفصة.

 

وجاء الإضراب لمطالبة الحكومة بتطبيق قرارات سابقة معطلة صدرت عن مجالس وزارية تخص مشروعات للتنمية في الجهة، بجانب نشر نتائج اختبارات لتوظيف عاطلين في "شركة فوسفات قفصة" أكبر مشغل في الولاية.

 

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