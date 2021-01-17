مى سمير تكتب: خريطة الصراعات





حرب أهلية فى أفغانستان وعمليات تطهير من الجيش لسكان تيجراى واستمرار الصراعات باليمن وليبيا.. وارتفاع خطر صراع بالمناخ





يبدو أن أزمات عام 2020 سوف تستمر أيضا خلال2021، لقد كان عاما حافلا بالأحداث، بدءًا من جائحة فيروس كورونا إلى التأثير المتزايد لتغير المناخ، وسياسات الأرض المحروقة التى انتهجتها إدارة ترامب بعد انتخاب جو بايدن، والحرب الأذربيجانية الأرمنية حول ناجورنو كاراباخ، والصراع الدامى فى منطقة تيجراى الإثيوبية. فى عام 2021، سيتعامل العالم مع تداعيات الصراعات والحروب التى اشتعلت فى عام 2020، وسيغربل الركام، بهذه المقدمة افتتح روبرت مالى، وهو الرئيس والمدير التنفيذى لمجموعة الأزمات الدولية، تحقيقه الخاص بأهم الصراعات المتوقع اشتعالها فى 2021. كتب مالي: « نظر العديد من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم إلى العام الماضى باعتباره عاما مروعا، ينتظرون بفارغ الصبر نهايته، ولكن كما تشير قائمة الصراعات التى يجب مراقبتها فى العام الجديد، فإن العام الماضى سيستمر فى إلقاء ظلاله على العام الجديد، قد يكون عام 2020 عاما يجب نسيانه، ولكن من المحتمل، وللأسف، أن يستمر فى تذكيرنا بأحداثه وتداعياتها».





أفغانستان





على الرغم من التقدم الضئيل والمهم فى محادثات السلام، فقد تسوء أمور كثيرة فى أفغانستان فى عام 2021، بعد ما يقرب من عقدين من القتال، وقعت الحكومة الأمريكية اتفاقا مع متمردى طالبان فى فبراير، تعهدت واشنطن بسحب قواتها من أفغانستان مقابل تعهدات طالبان بمنع الإرهابيين من استخدام البلاد للعمليات والدخول فى محادثات مع الحكومة الأفغانية.





لقد استغرقت محادثات السلام الأفغانية وقتا طويلا، بدأت المفاوضات فى نهاية المطاف بالدوحة فى منتصف سبتمبر، ولكن استغرق الجانبان حتى ديسمبر للاتفاق على القواعد الإجرائية، ولا يُظهر أى منهما رغبة كبيرة فى التسوية.





يكمن أحد التحديات فى كيفية رؤية الأطراف للمحادثات، كابول ملتزمة علنا، لكن كبار المسئولين لا يثقون بشدة فى طالبان أو يرون أن المفاوضات قد تؤدى إلى زوال الحكومة، يعتقد قادة طالبان أن حركتهم آخذة فى الصعود، إنهم يرون أن الانسحاب الأمريكى وعملية السلام تعكس هذا الواقع.





يلوح فى الأفق فى مايو 2021 الموعد النهائى المحدد فى اتفاق فبراير للانسحاب العسكرى الكامل للولايات المتحدة والناتو، على الرغم من أن واشنطن تجادل بأن ذلك كان مشروطاً على نحو ضمنى بإحراز تقدم فى محادثات السلام الأفغانية، فمن المرجح أن ترد طالبان بغضب على التأخيرات الكبيرة. ولتعقيد الأمور أكثر، أعرب بايدن عن تفضيله للإبقاء على عدة آلاف من قوات مكافحة الإرهاب فى أفغانستان، قد يكون عليه أن يقرر بين ذلك وبين عملية سلام محتملة النجاح، لن تقبل طالبان ولا الدول الإقليمية التى سيكون دعمها حاسماً لنجاح أى اتفاق وجود عسكرى أمريكى غير محدود.





على ناحية أخرى، يمكن أن يؤدى الانسحاب الأمريكى السريع إلى زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية وربما يؤدى إلى حرب أهلية موسعة ومتعددة الأطراف، وعلى العكس من ذلك، فإن الوجود المطول قد يدفع طالبان إلى الابتعاد عن المحادثات وتكثيف هجماتها، مما يؤدى إلى تصعيد كبير.





إثيوبيا





فى 4 نوفمبر، بدأت القوات الفيدرالية الإثيوبية هجوما على منطقة تيجراى بعد استيلاء القوات المحلية على وحدات عسكرية فيدرالية فى المنطقة، بحلول نهاية نوفمبر، دخل الجيش الفيدرالى إلى ميكيلى عاصمة تيجراى، لايزال الكثير غير واضح فى هذا الصراع، فى ظل التعتيم الإعلامى، لكن من المحتمل أن يكون العنف قد أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، بمن فيهم العديد من المدنيين.





نزاع تيجراى هو الأكثر مرارة فى إثيوبيا، لكن هناك خطوط صدع أوسع فى مختلف أنحاء البلاد، تتنازع المناطق القوية فيما بينهما، بينما يقاتل مؤيدو النظام الفيدرالى الإثنى الإثيوبى معارضى هذا النظام، الذين يعتقدون أنه يرسخ الهوية العرقية ويعزز الانقسام، بينما يلقى العديد من الإثيوبيين باللوم على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى فى سنوات من الحكم القمعى، فإن جبهة تحرير تيجراى ليست الوحيدة التى تخشى أن أبى يهدف إلى التخلص منها فى سعيه لمركزية السلطة، والجدير بالذكر أن منتقدى أبى فى منطقة أوروميا المضطربة - الذين يمثلون النسبة الأكبر من سكان إثيوبيا- يتبنون نفس الرأى القائل بأن آبى أحمد يريد تأسيس نظام ديكتاتورى قمعى، على الرغم من انحدار آبى من الأورومو. السؤال الآن هو ما الذى سيأتى بعد ذلك، هناك علامات مزعجة، تشير التقارير إلى عمليات تطهير من الجيش لسكان تيجراى وإساءة معاملتهم فى أماكن أخرى من البلاد، استولت ميليشيات من منطقة أمهرة، المتاخمة لتيجراى، على الأراضى المتنازع عليها التى سيطر عليها تيجراى على مدى العقود الثلاثة الماضية، أطلقت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى صواريخ على إريتريا، ومن شبه المؤكد أن القوات الإريترية قد شاركت فى الهجوم ضد الجبهة، كل هذا سيؤجج مظالم سكان منطقة والمشاعر الانفصالية









الصومال





تلوح الانتخابات فى الصومال وسط خلافات مريرة بين الرئيس محمد عبد الله محمد (المعروف أيضا باسم «فارماجو») وخصومه، تدخل الحرب ضد حركة الشباب عامها الخامس عشر، بلا نهاية تلوح فى الأفق، بينما يزداد استياء المانحين الدوليين من دفع أموال لقوات الاتحاد الأفريقى للمساعدة فى مكافحة الإرهاب فى الصومال.





المزاج العام قبل الانتخابات - كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية فى منتصف ديسمبر ولكن تم تأجيلها، كما أن الاستعدادات للتصويت الرئاسى المقرر إجراؤه فى فبراير 2021 متباطئة – مشحون، العلاقات بين مقديشيو وبعض مناطق الصومال، لا سيما بونتلاند وجوبالاند، متوترة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الخلافات حول توزيع السلطة والموارد بين المركز والأطراف. يميل هذا الخلاف إلى إثارة المجتمعات الصومالية ضد بعضها البعض، بما فى ذلك على مستوى القبائل، مع استخدام خطاب مرير من قبل جميع الأطراف.





يمكن أن تؤدى الانتخابات غير النزيهة إلى أزمة سياسية توسع الهوة بين مقديشيو والمناطق الأخرى، مما قد يؤدى إلى اندلاع أعمال عنف بين القبائل، ويخاطر بتشجيع حركة الشباب الإرهابية.





اليمن





تسببت حرب اليمن فى ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ كارثة إنسانية فى العالم، أدى فيروس كورونا إلى تفاقم معاناة المدنيين الذين يطاردهم بالفعل الفقر والجوع والأمراض الأخرى.





قبل عام، كانت هناك فرصة سانحة لإنهاء الحرب، لكن الجهات المتصارعة لم تستغل هذه الفرصة، باختصار، لم يعد اليمن البلد الذى كان عليه فى الأيام الأولى للحرب، لا يحتكر الحوثيون والحكومة الأرض أو الشرعية المحلية، الفاعلون المحليون الآخرون لديهم مصالح ونفوذ وسلطة، يجب على الأمم المتحدة توسيع إطار عملها ليشمل الجهات الفاعلة الأخرى، لا سيما المجلس الانتقالى الجنوبى والقوات المدعومة من الإمارات على ساحل البحر الأحمر إلى جانب أفراد القبائل فى الشمال، بدلا من متابعة صفقة بين طرفين، يجب على الأمم المتحدة البدء فى التخطيط لعملية أكثر شمولًا من شأنها تشجيع إبرام الصفقات بين اللاعبين الرئيسيين. فى غياب تصحيح المسار، يبدو أن عام 2021 سيكون عاماً قاتماً آخر لليمنيين، مع استمرار الحرب، وانتشار الأمراض والمجاعة المحتملة، وتلاشى احتمالات التسوية، بينما يعانى الملايين اليمنيين من المرض والجوع.





إيران والولايات المتحدة





فى يناير 2020، أدى مقتل القائد الإيرانى قاسم سليمانى إلى تقريب التوترات الأمريكية الإيرانية من نقطة الغليان، فى النهاية، كان رد فعل إيران محدوداً نسبياً، ولم يختر أى من الجانبين التصعيد، على الرغم من أن درجة الحرارة ظلت مرتفعة بشكل خطير.





يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة تهدئة واحدة من أخطر المواجهات فى العالم، لا سيما من خلال العودة إلى الاتفاق النووى لعام 2015، المعروف أيضا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). لكن القيام بذلك بسرعة، وإدارة العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل - وكلاهما معارض بشدة لإيران - ثم الانتقال إلى محادثات حول قضايا إقليمية أوسع لن يكون عملاً عادياً.





تضمنت سياسة إدارة ترامب تجاه إيران ما تسمى أقصى الضغط، دمرت العقوبات الاقتصاد الإيرانى لكنها لم تحقق شيئا آخر، طوال فترة رئاسة ترامب، نما البرنامج النووى الإيرانى، بشكل متزايد غير مقيد بخطة العمل الشاملة المشتركة، أشار بايدن إلى أنه سوف يغير مساره، ويوافق على الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا استأنفت إيران الامتثال، ثم يسعى للتفاوض على اتفاق متابعة يعالج الصواريخ الباليستية والسياسة الإقليمية، وأشارت طهران إلى أنها مستعدة أيضا للالتزام المتبادل بالاتفاق النووى القائم.





ستحتاج الحكومتان الأمريكية والإيرانية إلى الاتفاق على تسلسل الخطوات بين تخفيف العقوبات والقيود النووية وأيضا بشأن العقوبات التى يجب رفعها، لكن فرصة إجراء هذا التقدم ليست كبيرة، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية فى إيران فى شهر يونيو، ويتوقع فوز مرشح أكثر تشدد.





روسيا وتركيا





ليست هناك حرب مشتعلة بين روسيا وتركيا، حيث يجمعهما التعاون فى أغلب الأحيان، ومع ذلك كثيرا ما تدعم كل منهما الأطراف المتعارضة - كما هو الحال فى سوريا وليبيا - أو تتنافسان على النفوذ، كما هو الحال فى القوقاز. غالبا ما يرون بعضهم البعض كشركاء، ومع ذلك، كما يكشف إسقاط تركيا لطائرة روسية فى عام 2015 بالقرب من الحدود التركية السورية ومقتل عشرات الجنود الأتراك فى غارات جوية شنتها القوات السورية المدعومة من روسيا فى عام 2020، فإن خطر حدوث مواجهات غير متوقعة مرتفع، فى حين أثبت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونظيره الروسى فلاديمير بوتين حتى الآن براعتهما فى إدارة مثل هذه الحوادث المؤسفة، فإن أى خلاف قد يؤدى إلى تفاقم الصراعات التى يتورط فيها كلاهما.





فنزويلا





مر ما يقرب من عامين منذ أن أعلنت المعارضة الفنزويلية والولايات المتحدة ودول فى جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وأوروبا المشرع خوان جوايدو رئيس مؤقت لفنزويلا وتوقعت رحيل أو اختفاء الرئيس الحالى نيكولاس مادورو. اليوم، تعد الصورة مختلفة تماما.





إن حملة «الضغط الأقصى» بقيادة الولايات المتحدة - التى تنطوى على عقوبات، وعزلة دولية، وتهديدات ضمنية بعمل عسكرى، وحتى انقلاب فاشل - لم تطيح بمادورو، إذا كان هناك أى شيء، فقد جعلته هذه الإجراءات أقوى، حيث احتشد خلفه الحلفاء، بما فى ذلك فى الجيش، خشية أن يعرضهم سقوطه للخطر، وصلت الظروف المعيشية للفنزويليين، التى دمرها عجز الحكومة، والعقوبات الأمريكية، و فيروس كورونا، إلى الحضيض.





إذا ظل مادورو فى منصبه، فقد يرى خصومه انهيار أحلامهم السياسية، كان أساس مطالبة جوايدو الرئاسية يكمن فى الأغلبية البرلمانية التى فازت بها أحزاب المعارضة فى عام 2015، إلى جانب الحجة القائلة بأن إعادة انتخاب مادورو فى مايو 2018 كانت غير شرعية، الآن المعارضة ضعيفة ومنقسمة وبالكاد لديها وجود فى الجمعية الوطنية، فازت الحكومة بالانتخابات التشريعية التى جرت فى ديسمبر، والتى قاطعتها جميع الأحزاب المعارضة الصغيرة، بأغلبية ساحقة.





توفر الحكومة الأمريكية جديدة فرصة لإعادة التفكير، يمكن لفريق بايدن تغيير المسار، والتخلى عن محاولة الإطاحة بمادورو، وإطلاق جهود دبلوماسية تهدف إلى إرساء الأساس لتسوية تفاوضية بمساعدة كل من قادة اليسار واليمين فى أمريكا اللاتينية، يمكن أن تنجح المفاوضات المدعومة دوليا والتى تهدف بشكل خاص إلى تنظيم انتخابات رئاسية ذات مصداقية، والمقرر إجراؤها فى عام 2024.





ليبيا





لم تعد الائتلافات العسكرية المتنافسة فى ليبيا فى صراع عسكرى، واستأنفت الأمم المتحدة المفاوضات التى تهدف إلى إعادة توحيد البلاد، لكن التوصل إلى سلام دائم سيظل عملية صعبة المنال.





فى قلب كل المشاكل يكمن الخلاف حول تقاسم السلطة، يطالب داعمو المشير خليفة حفتر بأن تضع الحكومة الجديدة معسكرات الجيش الوطنى الليبى وحكومة الوفاق الوطنى على قدم المساواة، يعارض خصومه إدراج القادة الموالين للجيش الوطنى الليبى فى أى نظام جديد، القوى الأجنبية لديها وجهات نظر متضاربة بالمثل، تريد تركيا حكومة صديقة - خالية من أنصار حفتر - فى طرابلس، بالمقابل، تريد القاهرة وأبو ظبى تقليل نفوذ أنقرة وتعزيز نفوذ السياسيين الموالين للجيش الوطنى الليبى. وتحرص روسيا، التى تدعم أيضا الجيش الوطنى الليبى، على الاحتفاظ بموطئ قدمها فى البحر المتوسط ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت تفضل الوضع الراهن الذى يحافظ على نفوذها فى الشرق أو حكومة جديدة بتمثيل الجيش الوطنى الليبى.





منطقة الساحل





xتستمر الأزمة التى تجتاح منطقة الساحل فى شمال إفريقيا فى التفاقم، مع تزايد العنف العرقى واتساع نفوذ الجهاديين، كان عام 2020 هو العام الأكثر دموية منذ بدء الأزمة فى عام 2012، عندما اجتاح متشددون إسلاميون شمال مالى، مما دفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار التى طال أمدها.





الجهاديون يسيطرون أو يتواجدون فى الظل عبر مساحات من المناطق المحلية فى مالى وبوركينا فاسو ويحققون تقدماً فى جنوب غرب النيجر، وجهت عمليات مكافحة الإرهاب الفرنسية المكثفة فى عام 2020 بعض الضربات للمسلحين، حيث قصفت فرع الدولة الإسلامية المحلى وقتلت العديد من قادة القاعدة، ولكن فى نفس الوقت، يبدو أنه من الصعب عكس الظروف التى ينمو فيها الإرهابيون.





لقد انهارت علاقات الدول مع العديد من سكانها فى المناطق الريفية، نتيجة لذلك، لا الدولة ولا السلطات العرفية قادرة على تهدئة الاحتكاك المتزايد بين المجتمعات، التى تدور غالبا حول الموارد، تثير انتهاكات قوات الأمن المزيد من السخط المحلى، كل هذا يتم استغلاله من قبل الإرهابيين، الذين يقدمون القوة النارية ويوفرون الحماية للسكان المحليين أو حتى يتدخلون لحل النزاعات، ومن الصعب أن نرى كيف يمكن للمنطقة أن تفلت من الاضطرابات.





تغير المناخ





من غير المؤكد حجم العنف المرتبط بالمناخ فى عام 2021، لكن الاتجاه الأوسع واضح بما فيه الكفاية: بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيرتفع خطر الصراع المتعلق بالمناخ فى السنوات المقبلة.





فى شمال نيجيريا، أدى الجفاف إلى تكثيف القتال بين الرعاة والمزارعين بسبب تضاؤل الموارد، والذى قتل فى عام 2019 ضعف عدد الأشخاص الذين قتلوا فى الصراع مع التنظيم الإرهابى بوكو حرام. على نهر النيل، تبادلت مصر وإثيوبيا الاتهامات بسبب سد النهضة الإثيوبى الكبير، ويرجع ذلك على نحو جزئى إلى مخاوف القاهرة من أن يؤدى السد إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه الخطيرة بالفعل، فى الوقت الحالى، يمكن القول إن إفريقيا ترى أسوأ مخاطر الصراع المتعلقة بالمناخ، لكن أجزاء من آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط تواجه مخاطر مماثلة.







