عبير نعمة لـ "الفجر الفني": أعراض كورونا صعبة ولكن حالتي مستقرة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي


أثارت الفنانة اللبنانية ​عبير نعمة​ أمس، القلق بين صفوف محبيها بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وللاطمئنان على حالتها الصحية، تواصل "الفجر الفني" مع عبير نعمة، والتي توجهت بالشكر لنا ولكل من حرص على الدعاء لها بالشفاء، وقالت "في البداية، أشكر موقعكم الكريم وكل الزملاء على سؤالكم عني، وعلى الرغم من أن الأعراض ليست بالأمر السهل أبداً، إلا أنني بخير والحمدلله.

وأضافت: أود أن أوجه رسالة من خلال موقعكم، وأنصحهم الجميع بالتزام منازلهم واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. علينا أن نعي جيدًا أن هذه التجربة ليست سهلة نهائيًا.

وختمت حديثها: أشكر الله أن حالتي الصحية مستقرة على الرغم من صعوبة الأمر، ولكنها لم تتخطى مرحلة معينة، ولم أضطر للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. أتمنى أن تمر هذه الأزمة العالمية التي نعيشها بأسرع وقت وأقل ضرر ممكن.

يذكر أن عبير نعمة منذ وقت إعلانها لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي محاطه بمحبة جمهورها وانهالت عليها التعليقات الداعمة ممن تمنوا لها الشفاء العاجل.

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