ضبط عصابة غسلت 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المخدرات

الأحد 17/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي ضم (5 أشخاص) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

وحاول التشكيل العصابي، غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات،  أراضى، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. 

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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غسيل اموال الداخلية اتجار في المخدرات

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