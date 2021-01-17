(بخطوات بسيطة) اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي من خلال لينك الموقع الرسمي لوزارة التموين

الأحد 17/يناير/2021 - 11:36 ص
اضافة المواليد الجدد 2021
اضافة المواليد الجدد 2021

(بخطوات بسيطة) اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي من خلال لينك الموقع الرسمي لوزارة التموين

اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية في تصريحات سابقة عن فتح بابا اضافة المواليد لبطاقات التموين، لبعض الفئات  وهم “محدودي الدخل، المطلقات، الأرامل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة”.

اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي
تمكنت وزارة التموين من تحقيق حلم طال انتظارة من قبل فئة كبيرة من المواطنين وهو اضافة المواليد لبطاقات التموين حتى يتمكنوا من زيادة الدعم التمويني على السلع التي تقدمها الوزارة من “السكر والزيت والأرز” كا سلع اساسية بجانب العيش والسلع الأضافية، وذلك للفئات المستحقة التي أعلنت عنها الوزارة والتي تم حصرها بـ150 الف بطاقة تموين حتى الأن سوف يتم اضافة المواليد عليها.

خطوات اضافة المواليد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي
- يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- ثم الضغط على خانة اضافة فرد جديد.
- تحديد المحافظة التابع لها.
- كتابة رقم البطاقة التمونية.
- كتابة اسم الفرد الجديد مع تاريخ ميلاده وباقي البيانات المطلوبة،والضغط على زر الإرسال وانتظار الرد.

(بخطوات بسيطة) اضافة المواليد الجدد 2021 لبطاقة التموين بالرقم القومي من خلال لينك الموقع الرسمي لوزارة التموين

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