ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي والبنك

الأحد 17/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
تبدأ مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، موسم 2020-2021، اليوم الأحد، بمباراة واحدة بين الأهلي والبنك الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثامنة، على ملعب المكس بالإسكندرية، في الخامسة مساءً.

ويتساوي النادي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بنفس الرصيد من النقاط، ولكن يتصدر المارد الأحمر بفارق الأهداف، ويأتي خلفهم فريق الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، قبل إنطلاق الجولة الثامنة، وجاء على النحو التالي:

المركز الأول: الأهلي - برصيد 16 نقطة.
المركز الثاني: الزمالك - برصيد 16 نقطة.
المركز الثالث: الجونة - برصيد 15 نقطة.
المركز الرابع: بيراميدز - برصيد 12 نقاط.
المركز الخامس: المصري - برصيد 10 نقاط.
المركز السادس: إنبي - برصيد 10 نقاط.
المركز السابع: مصر المقاصة - برصيد 10 نقاط.
المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا - برصيد 8 نقاط.
المركز التاسع: الإتحاد السكندري - برصيد 7 نقاط.
المركز العاشر: البنك الأهلي - برصيد 7 نقاط.
المركز الحادي عشر: سموحة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثاني عشر: غزل المحلة - برصيد 7 نقاط.
المركز الثالث عشر: أسوان - برصيد 7 نقاط.
المركز الرابع عشر: الإسماعيلي - برصيد 6 نقاط.
المركز الخامس عشر: وادي دجلة - برصيد 6 نقاط.
المركز السادس عشر: المقاولون العرب - برصيد 4 نقاط.
المركز السابع عشر: طلائع الجيش - برصيد 4 نقاط.

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