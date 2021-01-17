أخصائي طب نفسي: القلق قد يؤدي للإصابة بـ"كورونا" (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة أمنية ماضي أخصائي الطب النفسي، إن الحياة مليئة بالضغوطات، وبالتالي فإن أي ضغط يتعرض له الإنسان ويعجز عن التعامل معه قد يسبب أزمة نفسية تؤدي إلى مشكلة عضوية بنسبة كبيرة، وفي معظم الإصابات، مشيرة إلى أنها عملت على "الاضطرابات النفسية جسدية الأعراض"، إذ تشمل هذه الأعراض الصداع وآلام الرقبة وآلام الظهر بالإضافة إلى بعض الأعراض في الجهاز الدوري مثل ارتفاع ضغط الدم، كما قد يتسبب استمرار القلق لفترات الطويلة إلى الإصابة في مشكلة على مستوى القلب ومنها أمنراض مزمنة مثل مشكلات في شرايين القلب. 

وأضاف ماضي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "عندما يتعرض الإنسان لضغط نفسي، فإنه يحاول المقاومة ويحدث استنفار في الجسم ويزيد الجسم من إفراز الكورتيزون والأدرينالين وهو ما يسبب الاكتئاب إذا زاد عن معدله الطبيعي، إذ أن الإنسان لو شعر بهذا الإحساس لفترة زمنية طويلة فإنه قد يصاب باضطراب نفسي، ويرفض الجسم هذا الوضع عن طريق أعراض جسدية". 

وتابع، أن الغضاريف ومشكلات الظهر قد تكون أحد أعراض الضغوطات النفسية، لافتةً إلى أنها أجرت دراسة على اضطرابات السمنة لأن الإنسان يضطر إلى الأكل كثيرًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى مرض القولون العصبي، وكانت هذه الدراسة على الشباب، وليس الكبار مثلما هو شائع: "السن ليس هو العامل الحاسم في الموضوع، كما أن الأطفال قد يعانون من هذه المشكلة، وبخاصة في هذه الفترة لأنهم عوملوا بشكل خاطئ".

وواصلت: "ممكن نتوهم إننا مصابين بفيروس كورونا ونتوهم إننا مصابين بأعراضها، ولو حد اتكلم قدامنا وهو عنده ضيق نفس نحس بضيق نفس، وده ممكن يحصل في أي مرض تاني، لأن المشكلة إننا بنواجه حاجة مجهولة حتى للأطباء، لكن لازم منسيبش نفسنا للقلق، لأننا لو سيبنا نفسنا ممكن يجي لنا كورونا، وفي ناس بتموت من الوهم".

أخبار تهمك

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ أقل من ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 10 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ ثلث ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي والبنك

منذ 43 دقيقة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

10:52 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض