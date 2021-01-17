أخصائي طب نفسي: القلق قد يؤدي للإصابة بـ"كورونا" (فيديو)

قالت الدكتورة أمنية ماضي أخصائي الطب النفسي، إن الحياة مليئة بالضغوطات، وبالتالي فإن أي ضغط يتعرض له الإنسان ويعجز عن التعامل معه قد يسبب أزمة نفسية تؤدي إلى مشكلة عضوية بنسبة كبيرة، وفي معظم الإصابات، مشيرة إلى أنها عملت على "الاضطرابات النفسية جسدية الأعراض"، إذ تشمل هذه الأعراض الصداع وآلام الرقبة وآلام الظهر بالإضافة إلى بعض الأعراض في الجهاز الدوري مثل ارتفاع ضغط الدم، كما قد يتسبب استمرار القلق لفترات الطويلة إلى الإصابة في مشكلة على مستوى القلب ومنها أمنراض مزمنة مثل مشكلات في شرايين القلب.





وأضاف ماضي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، "عندما يتعرض الإنسان لضغط نفسي، فإنه يحاول المقاومة ويحدث استنفار في الجسم ويزيد الجسم من إفراز الكورتيزون والأدرينالين وهو ما يسبب الاكتئاب إذا زاد عن معدله الطبيعي، إذ أن الإنسان لو شعر بهذا الإحساس لفترة زمنية طويلة فإنه قد يصاب باضطراب نفسي، ويرفض الجسم هذا الوضع عن طريق أعراض جسدية".





وتابع، أن الغضاريف ومشكلات الظهر قد تكون أحد أعراض الضغوطات النفسية، لافتةً إلى أنها أجرت دراسة على اضطرابات السمنة لأن الإنسان يضطر إلى الأكل كثيرًا في هذه الحالة، بالإضافة إلى مرض القولون العصبي، وكانت هذه الدراسة على الشباب، وليس الكبار مثلما هو شائع: "السن ليس هو العامل الحاسم في الموضوع، كما أن الأطفال قد يعانون من هذه المشكلة، وبخاصة في هذه الفترة لأنهم عوملوا بشكل خاطئ".



