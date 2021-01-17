مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

الأحد 17/يناير/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام نظيره البنك الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا في الخامسة من مساء اليوم الأحد على البنك الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول 

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات  - محمود عبد المنعم "كهربا" - وليد سليمان.

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