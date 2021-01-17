زوجة عضو شعب سابق وحفيد زوجة الشهبندر أشهر مصابى كورونا بالإسكندرية هذا الأسبوع

شهيرة النجار



بالطبع لا صوت يعلو على صوت الكورونا وأحزانها التى خيّمت على البيوت والأعمال، والحقيقة وأنا أتابع أسماء المصابين بكورونا يومياً أدعو الله الشفاء لهم والنجاة لنا ولأحبائنا من كل شر، فمن أشهر مصابى كورونا هذا الأسبوع بالإسكندرية «هشام أبو عرب» وحرم رجل الأعمال «ممدوح حسنى» عضو مجلس الشعب الأسبق، وحرم رجل الأعمال «محسن بطيشة» الدكتورة «نينت شرارة»، وحرم «منير الجمال»، وأشهر طبيب غدد بالإسكندرية الدكتور «سمير نعيم» لدرجة غلق عيادته التى لا توصد أبوابها والحجز عنده سنة مقدماً، وابن زوجة الشهبندر «أحمد الوكيل»، أسماء كثيرة، والحقيقة أن عدداً كبيراً من كبار السن قد توفاهم الله خلال الأيام الماضية من هذا الوباء اللعين، وأسماء أساتذة صدر رحلوا عنا هذا الأسبوع من هذا الوباء بالإسكندرية، والحقيقة لو سردت أسماء الذين توفوا من هذا المرض اللعين فى أسبوع سيشعر الجميع بالسواد، وحقاً ينبغى وقفة حازمة حاسمة فى ظل عدم الوعى الذى يعيشه حتى أهل الرفاهية.



