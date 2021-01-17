محمد فؤاد:"لن أعود للسينما مرة أخرى ولما بغني لمصر بدمع"

الأحد 17/يناير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
قال الفنان محمد فؤاد، أنه دائمًا يهتم بالمستمع، بالإضافة إلى أنه يسعى لتقديم فنًا يليق بمصر، وأنه عندما يقوم بالغناء لمصر تدمع عيناه بشكل تلقائي.

وأوضح محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج"التاسعة" أنه لن يعود للسينما مرة أخري، ولاسيما أنه قدم فيلم "اسماعيلية رايح جاي"، ونجح في تقديم جيلاً جديدًا من الأفلام، مُشيرًا إلى أنه يسعى للمصلحة العامة للفن والفنانين.

و تحدث محمد فؤاد عن مصر مُضيفًا:"مصر هتبقى عظيمة وعلى رأسهم الرئيس وكل المخلصين وربنا يديله على قد نيته، الرئيس عبد الفتاح السيسى والمخلصين اللى بيحبو مصر".

وفي سياق آخر، طرح فؤاد مؤخرًا أغنية "ليه"، وهي من تأليف أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد عبد السلام.

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