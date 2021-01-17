حي غرب شبرا الخيمة يشن حملة على قاعات الأفراح للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية
الأحد 17/يناير/2021 - 10:25 ص
محمد ضوه
شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة على قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بالغلق تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى خلال الحملة توقيع غرامة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيها على قاعة أفراح خالفت الإجراءات وأقامت حفل زفاف.
وتأتي تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش على قاعات الأفراح تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
فيما واصلت محافظة القليوبيه تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من تعقيم المباني والمنشأت، وتنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمطاعم، حيث قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه حملة مكبرة للتأكد من التزام المحال بقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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