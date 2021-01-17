حي غرب شبرا الخيمة يشن حملة على قاعات الأفراح للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية

شن حي غرب شبرا الخيمة، حملة على قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بالغلق تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وجرى خلال الحملة توقيع غرامة مالية قدرها ٤٠٠٠ جنيها على قاعة أفراح خالفت الإجراءات وأقامت حفل زفاف.





وتأتي تلك الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات التفتيش على قاعات الأفراح تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء، لمنع الأفراح حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



