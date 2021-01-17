محمد صلاح يتحدث عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالبريميرليج

الأحد 17/يناير/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تحدث لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول عن مواجهة فريقه أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال صلاح فى تصريحات لشبكة سكاي سبورت:"‏مواجهة اليونايتد هي مباراة كبرى، الان هم متصدرين ونحن بالمركز الثاني، انهم يلعبون بصورة جيدة لكن علينا الفوز بالمباراة وهذا أهم شيء".

وأضاف لاعب ليفربول:"‏دوماً ما اقول انها مباراة واحدة لكنها ستكون مؤثرة لأنهم قد يتصدرون بفارق 6 نقاط واذا فزنا سنبتعد عنهم كذلك، انه امر مميز بخصوص هذه المباراة".

واختتم:"‏هذه المباراة ستكون مختلفة قليلاً، هكذا كانت بأخر عامين لكن هذه المباراة لديها أهمية مختلفة لأنهم متصدرين، جميع اللاعبين مركزين على هذه المباراة، اللاعبين يدفعون بعضهم للفوز بالمباريات خسرنا مؤخراً بعض النقاط لذا علينا العودة لطريقنا ونبقى بطريق الإنتصارات للقتال على البريميرليج".

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