موعد مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني

الأحد 17/يناير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره نادي أتلتيك بيلباو فى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إشبيلية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة KSA سبورت السعودية المالكة لحقوق بث بطولة كأس السوبر الإسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي برشلونة قد تأهل الي المباراة النهائية بعد الفوز على ريال سوسيداد بينما أقصي نادي أتلتيك بيلباو نظيره ريال مدريد.

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