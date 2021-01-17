مليون و750 ألفًا شرط نيللى وآسر لتنشيط السياحة

الأحد 17/يناير/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
منذ تقديم نيللى كريم وآسر ياسين بطولة مسلسل «100 وش» الذى حقق نجاحا كبيرا فى شهر رمصان الماضى، أصبح اسمهما مقترنا ببعض فى البرامج والمناسبات بل الإعلانات، وهو السبب الذى جعل أحد القائمين على مناسبة ترفيهية أقيمت مؤخراً فى مصر بطلب التعاون معهما.

كان من المفترض أن يشارك الثنائى فى الحدث دون أى مقابل مادى، من أجل الترويج للسياحة فى مصر، لكنهما رفضا وطلبا تقاضى مقابل مادى، وافقت الشركة المنظمة للحدث على المبدأ لكن عند سماع شروط كل من آسر ونيللى عجزت الشركة عن التنفيذ.

حيث طلب اَسر ياسين تقاضى مليون جنيه، وطلبت نيللى 750 ألف جنيه، وهو مارفضه أصحاب الحدث جملة وتفصيلاً، وحاولوا المفاوضة فى السعر، لكن دون جدوى، وفى النهاية تم استبدال مشاركة آسر ياسين ونيللى كريم بأحد الشخصيات العامة المشهورة الذى شارك فى الحدث دون أى مقابل مادى.

يشار إلى أن مسلسل «100 وش» من بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ولؤى عمران، وعلا رشدى، وشريف دسوقى، وبيومى فؤاد، وتأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى‏‎.‎


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