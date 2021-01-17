مقتل قاضيتين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل

الأحد 17/يناير/2021 - 08:36 ص
مسلحون - أرشيفية
مسلحون - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة فرانس برس، بمقتل قاضيتين بالرصاص في العاصمة الأفغانية كابل.

 

وقتل 5 أشخاص على الأقل، جراء انفجار اسطوانة غاز، مما أدى لنشوب حريق ضخم في مخبز بميدان "باراكي" في العاصمة كابول.

 

ووفقًا لفردوس فارامارز، أحد المتحدثين باسم مركز قيادة الشرطة الرئيسي في كابول، وقع الحادث الليلة الماضية في ميدان "باراكي"، مضيفًا أن الانفجار ناجم عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

 

وقد شهدت أفغانستان، حوادث أخرى مثل نشوب حرائق وانفجارات اسطوانات غاز تهدد حياة الشعب.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل قاضيتين كابول افغانستان

أخبار تهمك

عاجل .. تنظيم الإتصالات يتلقى 55 ألف شكوى من مستخدمي المحمول خلال الربع الأخير من 2020 (انفوجراف)

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يطلب التعاقد مع مدافع الاتحاد السكندري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعادة تفعيل حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 19 ساعة

استبعاد صلاح محسن و4 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة البنك

منذ حوالي 15 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 12 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

منذ ساعتين و 7 دقيقة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يهدد إنتقال أسامة جلال للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان

منذ حوالي 4 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

منذ ساعتين و 7 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بكابول

قتلى بانفجار قنبلة جنوب أفغانستان

مقتل 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في كابول

انفجار " قنبلة هاون" داخل مدرسة قرآنية في أفغانستان

عشرات القتلى جراء انفجار بسوق للماشية في أفغانستان

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:17 م

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

06:40 م

تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

07:20 ص

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

01:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض