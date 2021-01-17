تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية













يلتقي فريق برشلونة، مع منافسه أتليتك بلباو، اليوم الأحد 17 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني.





وستقام المباراة بين برشلونة وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد نجح فريق برشلونة في الصعود لدور النهائي بعد الفوز على حساب ريال سوسيداد في الدور السابق، عن طريق ركلات الجزاء بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في الوقت الأصلي.





بينما تأهل أتليتك بلباو على حساب ريال مدريد، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.



