تعرف على معلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على قناة السعودية الرياضية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:20 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يلتقي فريق برشلونة، مع منافسه أتليتك بلباو، اليوم الأحد 17 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات نهائي مسابقة كأس السوبر الإسباني. 

وستقام المباراة بين برشلونة وأتليتك بلباو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد نجح فريق برشلونة في الصعود لدور النهائي بعد الفوز على حساب ريال سوسيداد في الدور السابق، عن طريق ركلات الجزاء بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في الوقت الأصلي. 

بينما تأهل أتليتك بلباو على حساب ريال مدريد، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وسيقوم المعلق السعودي فهد العتيبي بالتعليق على هذه المباراة بين برشلونة وأتليتك بلباو عبر قنوات الرياضية السعودية.

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