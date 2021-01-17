ميسي يطلب من كومان التواجد في نهائي كأس السوبر الإسباني

الأحد 17/يناير/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني، طلبا لمدربه الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق قبل لقاء نهائي كاس السوبر الاسباني والذي من المقرر إقامته اليوم الأحد تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الإسباني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ابلغ رونالد كومان بأنه يريد التواجد فى لقاء اتليتك بلباو في المباراة النهائية لمسابقة كأس السوبر الإسباني.

وغاب ليونيل ميسي عن مباراة نصف النهائي، التي جمعت نادي برشلونة بنادي ريال سوسيداد في الجولة الماضية من مسابقة كأس السوبر بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وتواجد ليونيل ميسي داخل المدينة الرياضية ببرشلونة، والجميع أكد أن النجم الأرجنتيني في حالة جيدة للغاية وأفضل مما كان عليه خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي رفض خوض التدريبات الجماعية يوم الجمعة، لكن القرار الرسمي بشأن مشاركته أمام اتليتك بلباو، لم يتم الاستقرار عليه حتى هذه اللحظة.

وأكدت الصحيفة أن هناك تفاؤل من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بتواجد ليونيل ميسي، وإذا لم يتعافى بشكل كامل فسيتواجد على دكة البدلاء، مع وجود شرط هو عدم تراكم الإصابة وغيابه عن الفريق لفترة أكبر.

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