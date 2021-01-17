فرج عامر يكشف كواليس ضم مصطفى فتحي لسموحة والتفاصيل المالية









أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك، فضل الانضمام لنادي للفريق السكندري رغم امتلاكه اغراءات مالية من اندية كثيرة كانت ترغب في تعاقد معه.





وقال فرج في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، أن قمية انتقال مصطفى فتحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مليون جنيه فقط.





وتابع، أن مصطفى فتحي كان يملك عروض أكثر من قيمة عرض سموحة بـ 40 % زيادة في عقده.





وأضاف، أنه يتمنى أن يكون سموحة هو بوابة مصطفى فتحي للعودة إلى المنتخب الوطني.



